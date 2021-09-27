المشهد اليمني الأول

تمكنت الدفاعات الجوية في الجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم الاثنين بعون الله من إسقاط طائرة تجسسية أمريكية نوع “سكان إيغل” تابعة للعدوان الأمريكي السعودي في أجواء محافظة مأرب.

وأوضح متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة تجسسية أمريكية نوع (سكان إيغل Scan Eagle) بسلاح مناسب.

وأشار العميد سريع إلى أن إسـقاط الطائرة التجسسية الأمريكية تم أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية مدغل بمحافظة مارب.

وكانت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية قد أسقطت في 14 أغسطس الماضي طائرة تجسس أمريكية مماثلة بصاروخ أرض جو أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية مدغل بمأرب .