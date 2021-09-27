المشهد اليمني الأول

اقتراب سقوط مدينة مأرب.. اخلاء أسلحة المعسكرات والعرادة يهرب أموال البنك ومسلحين يستولون على شاحنة تحمل أموال صعبة

أفادت مصادر قبلية في مأرب، عن ترتيبات جديدة يشرف عليها محافظ حكومة المرتزقة في مأرب، كترتيبات في حال وصول الجيش واللجان الشعبية الى مدينة مأرب.

وبعد عملية اخلاء معسكرات المدينة من الأسلحة، يتم توزيع الأسلحة الثقيلة على القبائل الموالية للعرادة وكذا التنظيمات الإرهابية كالقاعدة.

كما تتضمن الترتيبات عملية نقل أموال بنك مركزي مـأرب، التي يشرف عليها المرتزق سلطان العرادة، محافظ مأرب، واغلبها اموال تابعة لمسؤولين في حكومة المرتزقة بينهم العرادة الذي يخشى قرب سقوط المدينة.. وهي ضمن ترتيبات شملت ايضا عملية اخلاء معسكرات المدينة من الاسلحة وتوزيعها على القبائل الموالية للعرادة وكذا تنظيم القاعدة.

وقالت مصادر قبلية في مـأرب، أن مسلحين قبليين، استولوا اليوم الاثنين، على شاحنة اموال كانت ضمن قافلة تقوم بنقل اموال البنك المركزي من مـأرب إلى منطقة الوديعة المجاورة ضمن ترتيبات لمرحلة ما بعد تحرير المدينة بيد الجيش واللجان الشعبية.

وأكدت المصادر بأن مسلحين من ال عوشان اعترضوا الشاحنة التي كانت محملة بأموال من العملة الصعبة واقتادوها إلى جهة مجهولة.

وكان البنك المركزي في مـأرب بدأ خلال اليومين الماضيين عملية نقل الاموال إلى خارج المدينة التي اصبحت تحت الحصار وتقبض قوات الجيش واللجان الشعبية على مداخلها بعد تحقيقها انجازات بالسيطرة على مديريات العبدية وحريب.