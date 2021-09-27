المشهد اليمني الأول

أعلن مدير عام مديرية صرواح بمحافظة مأرب الشيخ مرعي العامري أن طيران العدوان السعودي الأمريكي استهدف مديرية صرواح بأكثر من 30 ألف غارة وأحدث دمارا شاملا للبنى التحتية والأملاك العامة والخاصة.

وأوضح العامري في تصريح لشبكة المسيرة أن طيران العدوان دمر أكثر من 500 منزل وأكثر من 22 مدرسة و4 وحدات صحية وأكثر من 12 مساجد.

وأشار إلى تدمير وتضرر 100 حقل زراعي بغارات العدوان في صرواح وأكثر من 7 مشاريع مياه بالإضافة إلى 3 مواقع أثرية و3 مخيمات للنازحين.

ولفت إلى أننا الآن في العام السابع من عمر العدوان وهناك أكثر من 20 ألف طالب وطالبة في جميع المستويات محرومين من التعليم.

وأكد تعرض كل مقومات الحياة في المديرية من مشاريع الكهرباء والمياه وغيرهما للتدمير الشامل وبصورة إجرامية غير مسبوقة، موضحا أنه نجم عن هذا الاستهداف والإجرام نزوح أكثر من 12 ألف أسرة من أبناء مديرية صرواح، ووضع هذه الأسر حاليا مأساوي وكارثي.

ونوه إلى أن حركة الحياة في صـرواح مشلولة وأوضاع النازحين بحاجة إلى تدخل عاجل للجهات الحكومية والمنظمات في توفير وتقديم المساعدات.

وفيما يخص مخلفات العدوان أوضح مدير عام مديرية صـرواح أن مخلفات العدوان من القنابل العنقودية وغيرها في المزارع والطرقات كبيرة ولا بد من إيجاد الحلول والمعالجات لمنع الآثار كارثية.