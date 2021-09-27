المشهد اليمني الأول

وصل اليوم الإثنين، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية جيك سوليفان، للقاء ولي عهد السعودية محمد بن سلمان للضغط باتجاه وقف إطلاق النار في اليمن.

وقالت وكالة (أ ف ب) ان سوليفان يعد أكبر مسؤول أمريكي في إدارة بايدن يزور السعودية ومن المتوقع أن يلتقي نائب وزير الدفاع خالد بن سلمان، شقيق ولي العهد، وفقًا لاثنين من كبار المسؤولين في الإدارة الامريكية.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي إميلي هورن إن سوليفان سيتوجه إلى الرياض الاثنين وسيزور أيضا الإمارات الحليف الابرز للسعودية في العدوان على اليمن، لكنها لم تذكر تفاصيل إضافية.