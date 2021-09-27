المشهد اليمني الأول

مأرب الآن.. معارك شرسة ومجزرة كبرى لقيادات عليا اثر تقدم كبير للجيش واللجان الشعبيه بينها مواقع استراتيجية هامة (أسماء قيادات كبيرة)

أفادت مصادر قبلية في مأرب، اليوم الإثنين، عن تقدم كبير للجيش واللجان الشعبية بالسيطرة على مواقع استراتيجية جديدة في مأرب.

وأكدت المصادر، وقوع مجزرة كبرى لقيادات عليا في صفوف مرتزقة العدوان، واحتراق دبابة تابعة للمرتزقة نتيجة استهدافها من قبل الجيش واللجان الشعبية بصاروخ موجه فجر اليوم الإثنين، في مديرية الجوبة بمأرب.

وقال المصادر، أن قوات الجيش واللجان الشعبية، سيطرت على مواقع جديدة في مديرية الجوبة جنوب مـأرب، في عملية عسكرية كبيرة نتج عنها مصرع عدد كبير من القيادات التابعة لمرتزقة العدوان.

وحسب المصادر، تسببت العملية بمصرع القيادي المرتزق العقيد/ محسن العباب المرادي، قائد كتيبة تبع مفرح بحيبح، ومصرع القيادي المرتزق/ محسن العباب ومجموعة معه من مرتزقة مراد.

وتم مصرع المرتزق قائد ناجي دويحان، والمرتزق ايهاب وهيب محمد الدلال، ومصرع عدد من المرتزقة التابعين للواء .22

في حين تمت إصابة القيادي المرتزق/ علي بن باشا قائد جبهة الميسرة للعدو بطلقة في الصدر، وإصابة القيادي المرتزق / حسين الحداد”ابوشامل”.

ولا زالت المعارك مستمرة بين الجيش واللجان الشعبية ومرتزقة العدوان، لتحرير ماتبقي من محافظة مـأرب.