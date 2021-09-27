المشهد اليمني الأول

شبوة بعد التحرير.. احتفالاً بالنصر وفرحاً بالتحرير وتأكيداً للوقوف بجانب احرار اليمن في تحرير كل شبر محتل، نظم أبناء مديرية بيحان بمحافظة شبوة الأحد وقفة قبلية مسلحة أعلنوا من خلالها ترحيبهم بقدوم الجيش واللجان الشعبية لتطهير المديرية من دنس الغزاة ومرتزقتهم.

وأكد المشاركون وقوفهم ومساندتهم لأبطال الجيش واللجان الشعبية حتى تحرير البلد كاملا… مشيرين إلى أن مديريتهم تعيش وضعا أمنيا مستقرا بعد دحر مجاميع الارتزاق.

وأوضح المشاركون ما تعرض له أبناء مديرية بيحان أثناء سيطرة مرتزقة العدوان الذين عاثوا في الأرض الفساد وجرعوا المواطنين صنوف العذاب والتنكيل.