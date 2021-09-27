المشهد اليمني الأول

معركة مأرب.. مديرية جديدة تدخل مسار التحرير ومعسكر أم ريش تحت السيطرة النارية ومواقع استراتيجة جديدة (وهذا ماحدث..)

معركة مأرب.. مديرية جديدة تدخل مسار التحرير ومعسكر أم ريش تحت السيطرة النارية ومواقع استراتيجة جديدة (وهذا ماحدث..)

واصل الجيش واللجان الشعبية تقدمه في مديرية الجوبة بجبهة مأرب من عدة محاور وتمكنت من السيطرة على مواقع مهمة ومساحات واسعة بالمديرية خلال معارك عنيفة شهدتها الجبهة خلال اليومين الأخيرين تزامنت مع هجوم عسكري واسع شنته قوات صنعاء على مواقع في مأرب.

تبدو المعارك أكثر عنفاً مؤخراً في جبهة مـأرب مع مواصلة قوات الجيش واللجان الشعبية تقدمها في المحور الجنوبي من مديرية الجوبة والاقتراب من مركزها عبر مساري منطقتي ملعاء وعلفاء، والتمكنَ من التمدد في مساحات واسعة منها بعد إحباط عدة زحوفات للقوات المدعومة سعودياً والسيطرة النارية على معسكر أم ريش أحد أبرز معسكراتهم في مأرب.

وفي حال تم استكمال سيطرة قوات الجيش واللجان الشعبية على مديرية الجوبة فإن سقوطها يمثل ضربة أخرى قاصمة لتحالف العدوان السعودي -بحسب عسكريين- كونها تعد متاخمة لمدينة مـأرب من الجهة الجنوبية وتشكل مفصلاً مهماً في المعركة لأنها المنفذ الأخير لإمدادات تحالف العدوان بين حضرموت ومـأرب بحكم قربها من خط العبر الدولي.

الهجوم المستمر للجيش واللجان الشعبية على مديرية الجوبة من عدة محاور جاء بعد تحريره لمديرية حريب وفرض حصار محكم على مديرية العبديه ما يعني سيطرة صنعاء على 10 مديريات من اصل 14 مديرية بمحافظة مأرب، في وقت تواصل قواتها هجماتها العسكرية على المواقع المطلة على مدينة مـأرب من الجهتين الشمالية والغربية.

انتصارات نوعية تحققها مؤخراً قوات الجيش واللجان الشعبية في جبهات مـأرب والبيضاء وشبوه، ما يمثل تفوقاً جديداً لها في المسار العسكري قد يُخضع تحالف العدوان السعودي للقبول بمقترحات إيقاف الحرب في ظل فشله وهزائمه على الأرض.