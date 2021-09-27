المشهد اليمني الأول

في ظل الهزائم والانكسارات التي يمر بها مرتزقة العدوان، والتخبط والهستيريا اثر المواقع المتساقطة عليهم على جميع جبهات مأرب، يقوم قائد محور طور الباحه بتوجيهات تعود ضررا على المواطنين مع استمرار ارتفاع الدولار.

وكان وجه قائد محور طور الباحه مدير عام شركة الغاز -صافر بزيادة ٥ ريال عن كل لتر غاز المنزلي وذلك لصالح دعم جبهات القتال ضد قوات الجيش واللجان الشعبية ودعم رعايه الجرحى وبما سماه خدمة المصلحه العامه.

وينتج عن ذلك، العد التنازلي للسقوط والإنهيار الذريع والطريقه المثاليه لإبتزاز قوت الناس والتضييق على المواطنين بلقمة العيش في المناطق المحرحره.

وكما نتج عن ذلك سخط كبير وتسائل للعديد من الإعلاميين عبر تغريداتهم في وسائل التواصل الإجتماعي، كتويتر والفيس بوك، حيث كانت تغريداتهم حول تسائلهم عن غياب إيرادات الغاز وايرادات الكهرباء والموانىء وباقي إيرادات الدوله وأين ماتقدمه دول تحالف العدوان لقتال الشعب اليمني ويش ذنب المواطن تحمل كل هذه الاعباء كفاكم فضائح ياشرعيه!!

وكشف الناشط الماربي نواف حمد ناصر وثيقة خطيرة عن توجيه قائد محور طور الباحه مدير عام شركة الغاز -صافر بزيادة ٥ ريال عن كل لتر غاز المنزلي، وذلك لزيادة معاناه المـواطن في المناطق سيطرة تحالف العدوان وحكومة المرتزقة.