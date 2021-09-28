المشهد اليمني الأول

علق نائب وزير الخارجية حسين العزي، عن سياسة الأمم المتحدة في اعترافها بشرعية الفار هادي.

وقال حسين العزي في تغريدة له على حسابة بتويتر: برسم الأمين العام والجمعية العمومية: الاعتراف بهادي رئيسا شرعيا لليمن يعتبر أكبر فضيحة سياسية وإنسانية وأكبر سقوط قيمي مروع في تاريخ الأمم المتحدة والمجتمع الدولي!!

وتسائل العزي في تغريدته قائلا: فمالذي يدفعكم للتورط المستمر في فضيحة كهذه؟! هل وجدتم في عالم البشر رئيسا شرعيا أو حتى رئيسا غير شرعي يتمسك بحصار شعبه؟ ويقيم لسبع سنوات متواصلة في عاصمة تقصف عاصمة بلده!!

وأضاف في سلسلة تغريداته، أنه يجب أن تدركوا بأن هادي ليس رئيسا بالخالص (لاشرعي ولا غير شرعي) هو فقط مرتزق (لا أرض – لاشعب – لاسلطة)، إنه مجرم مطلوب للقضاء اليمني وفار من وجه العدالة ومن غضب الشعب!

وأكد حسين العزي أن أطفال اليمن يعرفون هذه الحقيقة، والأخطر في الموضوع، أنهم يدركون أيضا ماذا يعني موقفكم؟ وماهو دافعكم؟ إن موقفكم ليس مجرد فضيحة مدوية تخصكم فقط فهذا أمر يمكن إحتماله.

واختتم تغريداته بقوله: ما يعنينا هو أنكم بهذا الموقف تحاولون إهانة بلد من أعرق بلدان التاريخ والحضارة (اليمن)، وتمسون بشكل مباشر كرامة وكبرياء ومصالح الشعب اليمني العظيم. (عليكم الكف عن ذلك)