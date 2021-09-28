المشهد اليمني الأول

وزع الإعلام الحربي مشاهد لشن الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية واسعة في جبهات خب الشعف أسفرت عن تطهير التبة الرملية والسلسلة الجبلية المطلة على معسكر الخنجر.

ونفذ الجيش واللجان الشعبية العملية من أربعة مسارات متزامنة أربكت العدو وأوقعت المرتزقة بين قتلى وجرحى وأسرى، كما تم تدمير عدد من الآليات خلال العملية التي استمرت 7 ساعات.

ووثق الإعلام الحربي مشاهد العملية من لحظاتها الأولى مبينه لحظة التنكيل بمرتزقة العدوان وخسائره وجثث بعض المرتزقة ولحظة فرار من تبقى من المرتزقة.

وأظهرت المشاهد مقتل واصابة أكثر من 30 مرتزق خلال العملية، ومن بين القتلى اركان حرب اللواء161 ونأئب ركن هندسة اللواء الاول واسر احد المرتزقة واعطاب وتدمير 4الياتو اغتنام طقم يحمل عيار14 وعدد من السلاح والعتاد.

وحاول مرتزقة العدوان استعادة المواقع بزحف مكثف استمر الإعداد له اكثر من 5 أيام، الا انه باء بالفشل وتكبد خسائر مادية وبشرية أخرى دون ان يتمكن من التقدم.