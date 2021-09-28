المشهد اليمني الأول

قامت الجمعيات التعاونية الزراعية بقطاعات محافظة صنعاء بشراء 16 طن من بذور الثوم البلدي في اطار تفعيل الزراعة التعاقدية مع المزارعين بناء على توجيهات محافظ صنعاء عبد الباسط الهادي وضمن برامج وخطط الجمعيات لهذا العام الجاري 1443ه.

وافادت الجمعيات بأن شراء هذه الكمية من الثوم البلدي سوف يتم توزيعها على مزارعي مديريات القطاعات بالمحافظة، من خلال التعاقد معهم لزراعتها وفق عقود مسبقة بين الجمعيات والمزارعين.

مشيرة الى ان الجمعيات سوف تقدم بذور الثوم للمزارعين بأسعار مناسبة آجلة الدفع حتى جني المحصول الذي ستتكفل الجمعيات بتسويقه ايضا بما يحقق للمزارع الربح المعقول والمشجع كون زراعة محصول الثوم يعد خطوة اولى ضمن برامج الجمعيات.

لافتة الى أن زراعة هذا الصنف (الثوم) سيتبعه زراعة عدة اصناف عن طريق الزراعة التعاقدية في اطار احداث نهضة تنموية زراعية تحقق الاكتفاء الذاتي لأبناء محافظة صنعاء واليمن ككل وفق توجه القيادة الثورية والدولة.

جدير ذكره ان جمعيات القطاعات بالمحافظة قامت ايضا بتوفير 2000شتلة من شجرة المورينجا والتي ستوزع على المدارس لغرض غرسها والاهتمام بها في اطار تشجيع الاجيال على الزراعة وفق توجيهات قيادة محافظة صنعاء.