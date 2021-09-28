المشهد اليمني الأول

توجه مستشار الأمن القومي في الولايات المتحدة جايك سوليفان، إلى السعودية اليوم، للقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وذكرت وكالة «أسوشيتيد برس» أن سبب زيارته هو محاولة للضغط على السعودية من أجل التحرك لوقف إطلاق النار في حربها المستمرة منذ سنوات في اليمن.

وفي حديثه إلى الوكالة، أكد المتحدث باسم سوليفان زيارته للرياض لكنه امتنع عن الإدلاء بتفاصيل.

ووفقاً لاثنين من كبار المسؤولين الحكوميين الأميركيين، فإن سوليفان سيلتقي إلى جانب بن سلمان، مع نائب وزير الدفاع خالد بن سلمان شقيق ولي العهد السعودي.

وكان المبعوث الأميركي الخاص لليمن تيموثي لينديرينغ، قد قال في وقت سابق: «يجب أن يظل المجتمع الدولي متحداً للغاية بشأن المقاربات المتفق عليها لإنهاء الحرب في اليمن. لا يوجد سوى حل سياسي واحد، وليس حلاً عسكرياً»..