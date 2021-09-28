المشهد اليمني الأول

أكدت شركة النفط اليمنية أن تحالف العدوان الأمريكي السعودي احتجز سفينة نفطية جديدة ويمنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة.

وأوضح المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية عمار الأضرعي في تغريدة على تويتر، اليوم ، أن ‏تحالف العدوان بقيادة ‎أمريكا قام باحتجاز سفينة جديدة (فوس باور – FOS POWER) تحمل كمية 27,000طن من مادتي ‎المازوت و ‎الديزل تابعة لمصانع القطاع الخاص ويمنعها من الوصول إلى ميناء ‎الحديدة.

وأشار الأضرعي إلى أن السفينة المحتجزة تم تفتيشها وحصلت على تصاريح دخول ‎من الأمم المتحدة، مستنكرا استمرار أعمال قراصنة البحر الأحمر على مرئ العالم.‌‎

وأعلنت شركة النفط اليمنية في وقت سابق اليوم، أن قوات العدوان الأمريكية السعودية لا تزال تحتجز ب 3 سفينة نفط منها 1 سفينة غاز.

وأوضحت الشركة في بيان “استمرار ائتلاف العدوان في احتجاز سفينتين نفطيتين بمجموع طن ((59,707) طن من البترول والمازوت؛ وللفترات متفاوتة، التي كانت لها تسعة اشهر (278 يوما) من القرصنة البحرية غير المسبوقة على السفن النفطية.

وأكدت أن السفن أكملت جميع إجراءات UNVIM في جيبوتي، وحصولها على تصاريح الأمم المتحدة.