المشهد اليمني الأول

لحظات مؤثرة.. حوثي ينقذ مقاتل من تحالف العدوان بعدما تركوه رفاقه ينزف وحيدا في أرض المعركة “شاهد بالفيديو والصور”

أظهر مقطع فيديو نشرة الإعلام الحربي اليمني مساء اليوم الثلاثاء من جبهة الجوف لحظة فرار أعداد من مرتزقة العدوان تاركين جراحاهم وقتلاهم ورائهم عقب عملية هجومية واسعة أنتهت بتطهير التبة الرملية والسلسلة الجبلية المطلّة على معسكر الخنجر في خب والشعف بمحافظة الجوف.

كما أوضحت المشاهد وقوع عدد من المرتزقة أسرى وجرحى في قبضة مجاهدي الجيش واللجان الشعبية، مجسدةً للأخلاق العالية التي يتحلى بها المجاهدين في ميادين القتال.

حيث عامل مجاهدو الجيش واللجان أسرى وجرحى المرتزقة بأخلاق إنسانية قرآنية عالية تنسجم مع مبادئ واخلاق المسيرة القرآنية وكل من ينتمي إليها

وقتل وجرح أكثر من 30 منافق، خلال العملية الواسعة في خب والشعف بمحافظة الجوف ومن بين القتلى اركان حرب اللواء 161 و نأئب ركن هندسة اللواء الاول و اسر احد مرتزقة العدوان واعطاب وتدمير 4الياتو اغتنام طقم يحمل عيار14 وعدد من السلاح والعتاد

وحاول العدو استعادة مواقعه بزحف مكثف استمر الإعداد له اكثر من 5 أيام الا انه باء بالفشل وتكبد خسائر مادية وبشرية أخرى دون ان يتمكن من التقدم

ووثقت المشاهد العملية من لحظاتها الأولى مبينه لحظة التنكيل بالعدو وخسائره و جثث بعض المنافقين ولحظة فرار من تبقى من المنافقين