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بئر برهوت اليمني وعلاقته بالجن.. شاهد ماوجده الفريق العماني بعد اكتشافه (صور وفيديو)

بئر برهوت اليمني وعلاقته بالجن.. شاهد ماوجده الفريق العماني بعد اكتشافه (صور وفيديو)

بئر برهوت أو مايسميه البعض قعر جهنم، وهي حفرة غامضة في قلب صحراء اليمن وقد نسجت أساطير حولها لكن فريقا عمانيا استكشفها.. فماذا وجد؟!!

وبعد آلاف السنين من الخرافات.. فريق عماني ينقل بئر برهـوت من ظلام الأساطير إلى نور الحقيقة