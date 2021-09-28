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بئر برهوت اليمني وعلاقته بالجن.. شاهد ماوجده الفريق العماني بعد اكتشافه (صور وفيديو)
بئر برهوت اليمني وعلاقته بالجن.. شاهد ماوجده الفريق العماني بعد اكتشافه (صور وفيديو)
بئر برهوت أو مايسميه البعض قعر جهنم، وهي حفرة غامضة في قلب صحراء اليمن وقد نسجت أساطير حولها لكن فريقا عمانيا استكشفها.. فماذا وجد؟!!
وبعد آلاف السنين من الخرافات.. فريق عماني ينقل بئر برهـوت من ظلام الأساطير إلى نور الحقيقة
بالفيديو | بئر برهوت في اليمن.. وعلاقته بالجن
• بعد آلاف السنين.. فريق عماني ينقله من ظلام الأساطير إلى نور الحقيقةhttps://t.co/MzTvxpYHRH#بئر_برهوت#اليمن pic.twitter.com/6tz2bHfiPz
— سرمد | Sarmad (@Sarmad) September 19, 2021
اليمن: استكشاف أسرار بئر برهوت الغامضة#اليمن #بئر_برهوت #الميادين_Go pic.twitter.com/OfVI0xrCMy
— الميادين Go (@AlmayadeenGO) September 23, 2021