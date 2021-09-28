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مأرب الآن.. ظهور مراسل قناة المسيرة في منطقة جديدة بعد تحريرها اليوم

مأرب الآن.. ظهور مراسل قناة المسيرة في منطقة جديدة بعد تحريرها اليوم

نشر مراسل قناة المسيرة اليوم الثلاثاء، صورة له برفقة مقاتلي من الجيش واللجان الشعبية، من صحراء أم ريش الواقعة جنوب مديرية الجوبة بمحافظ مأرب.

وكان حرر الجيش واللجان الشعبية صحراء أم ريش الواقعة في مـأرب والتي كانت مع مرتزقة العدوان في الأيام السابقة.

ويتقدم الجيش واللجان الشعبية منذ أيام في محافظة مـأرب وسط ترقب للوصول الي مدنية مـأرب وتحريرها خلال أيام.