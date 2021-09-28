المشهد اليمني الأول

زامل بشراك يا شعب اليمن

أداء عيسى الليث

كلمات شاعر محافظة شبوة / فريد بن عرار الشريف

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الحمد لك يالله بعد الحزن عوضنا فرح

واشفى أنين أرواح مكلومة وعنها الكبت زاح

الخاطر اتنسم وزال الهم والقلب انشرح

واحوالنا طابت وقرت أعين السبع الشحاح

‏أزجاء سحابة واثقله والغيث من نوه ذلح

وانهل ماه العذب والضامي شرب صافي قراح

ياسيل ياسيلوه من شامخ ثرة لما بلح

لما البلق ليمن وخياله على هيلان لاح

واسقا عطاشى بالكرع والعذب من عقب الملح

واحيا رمال الربع ذي خالي وهي صحراء فياح

‏بشراك يا شعب اليمن بالنصر والباب انفتح

الخير قادم والبشاير كنها الغيث السحاح

سيماه في بيض الوجوه الطيبة يقطر نشح

على نواصيهم يلالي بيض لوجاه الملاح

البرق يلمي في عثانينه ورعاده لجح

وأكمام غيثه نوها تسري على هبوب الرياح

وتعاهدت لحرار من شعب اليمن كلن صدح

بالحق وتعهد بعهد الله وميثاقه وصاح

ا‏لموت لأمريكا ولإسرائيل والرادح ردح

واللعنة اللعنة عليكم يايهود الاجتياح

النصر للإسلام من صنعاء ليا معبر رفح

العز في نهج الهدى العز في درب الكفاح

هيهات ثم هيهات والعزة بها الشعب اتشح

تلحف أكفان الكرامة واتنسج منها وشاح

‏لا عز فيمن يقبل العدوان أو تحته رزح

انشهد أن العز والناموس في ظل السلاح

وكل مستكبر على شعب اليمن غصبا رضخ

وانذل تحت اقدام لحرار البراجيس الزحاح