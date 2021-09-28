المشهد اليمني الأول

الجوبة تدق ناقوس الخطر.. صواريخ صنعاء تدك مواقع الشرعية وتقدم كبير للجيش واللجان الشعبية واصابة لواء كبير (صورة اللواء الجريح)

أفادت مصادر قبلية في مأرب، اليوم الثلاثاء، عن اندلاع معارك شديدة بين الجيش واللجان الشعبية من جهة ومرتزقة العدوان من جهة أخرى في جبهات مأرب.

وأكدت المصادر اشتعال معارك شرسة في جبهة الجـوبة، احدى الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب.

وقال المصادر، أن الجيش واللجان الشعبية يتقدمون في جبهة الج_وبة، مع اطلاق عدة صواريخ على مواقع مرتزقة العدوان في الجوبة.

وكانت تداولت وسائل اعلام مختلفة، عن صورة لأحد قيادات مرتزقة العدوان يحمل رتبة لواء، وهو الشيخ اللواء مفرح بحيبح، اثر المعارك السابقة في جبهات مأرب.

صورة للجريح الشيخ اللواء بحيبح

