المشهد اليمني الأول

تمكن فرع قوات الأمن المركزي في مأرب، من ضبط أسلحة وذخائر كبيرة في أحد المنازل في مديرية رحبة التي تم تحريرها مؤخرا.

وذكرت شرطة المديرية أن الأسلحة والذخائر تم ضبطت في منزل المدعو محمد ناصر القردعي في منطقة الكولة مركز مديرية رحبة المحررة مؤخراً، وتتضمن نواظير وقذائف هاون وقنابل يدوية متنوعة وكذا ذخائر عيار شيكي والغام فردية والغام كبيرة وجهاز اتصال متطور وقذائف هاون.

وأشادت الشرطة بدور المواطنين الشرفا الذين تعاونوا مع الأجهزة الأمنية في كشف الأسلحة التي يدخرها العدو ويخزنها في منازل المواطنين.

واهابت الشرطة بجميع المواطنين بالتعاون مع رجال الأمن وتعزيز الاستقرار والسكينة العامة وافشال مؤامرات العدوان.