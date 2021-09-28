المشهد اليمني الأول

تستمر المظاهرات في مناطق الجنوب، بداية من محافظة عدن، تنديدا للأوضاع الإقتصادية، وانهيار العملة اليمنية وتردي الأوضاع.

ويشعل المتظاهرون الحرائق، سخطا من عدم الإستجابة من قبل حكومة المرتزقة، ودون رد فعل لإستمرار انهيار العملة.

وكان وصل اليوم رئيس حكومة المرتزقة المرتزق معين عبد الملك، بعد ىأن زار أمس شبوة وغادرها بنفس الساعة.

وأفادت مصادر، عن قيام قوة امنية بإغلاق محلات الصرافة في مديرية المنصورة بمحافظة عدن بطريقة غريبة.

واغلقت قوات الامن محلات الصرافة في مديرية المنصورة باللحام. ويظهر في الصور محلات الصرافة مغلقة باللحام مما اثار غضب ملاك الصرافات.