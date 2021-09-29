المشهد اليمني الأول

شُيع بمحافظة صعدة اليوم جثامين ثلاثة من شهداء الوطن والقوات المسلحة العميد أمين ضيف الله عبدالله الوادي، والعقيد حسين عبد الرحمن قاسم العفاد، وصقر فيصل علي دهمش الذين استشهدوا وهم يؤدون واجبهم في الدفاع عن الوطن.

وخلال التشييع الذي تقدمه محافظ صعدة محمد جابر عوض وقيادات عسكرية وأمنية وأعضاء السلطة المحلية ومدراء المكتب التنفيذي وأقارب الشهداء، أشاد المشيعون بالملاحم البطولية التي سطرها الشهداء في مواجهة العدوان ومرتزقته في مختلف الجبهات.

جرت مراسم التشييع للشهداء بعد الصلاة عليهم في مسجد الإمام الهادي بمدينة صعدة، ليتم مواراتها الثرى كل شهيد في مسقط رأسه.