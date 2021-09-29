المشهد اليمني الأول

مأرب.. مجرزة كبيرة في صفوف هذه القوات في جبهة الجوبة معظمهم قيادات خلال الساعات الماضية (الأسماء والصور)

أفادت مصادر قبلية في مأرب، اليوم الأربعاء، عن استمرار المعارك بين الجيش واللجان الشعبية، وبين مرتزقة العدوان في جبهات مأرب.

وأكدت المصادر، قوع مجزرة كبيرة في صفوف مرتزقة العدوان في جبهات مأرب خلال الساعات الماضية خصوصا جبهة الجوبة جنوب مأرب.

وذكرت المصادر، أسماء بعض المرتزقة الذين لقوا مصرعهم على أيدي قوات الجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية بينهم قيادات كبيرة.

وحسب المصادر فإن الإسماء هي:-

-المرتزق العميد/علي محمد الحجوري

-المرتزق العميد/علي الزنداني-اركان حرب اللواء13

-المرتزق العميد/سمير علي الاعوش-قائدكتيبة الشرطة العسكريه بقيادة المنطقة العسكريه الثالثه

-المرتزق العقيد/ محسن صالح العباب-قائد كتيبه البواسل

-الرتزق العقيد/عبدالله حسن الحمزي-قائد الكتيبه5 في اللواء الثاني

-المرتزق العقيد/جمال خالد المهدي-اركان اللواء الثالث عمالقه

-المرتزق النقيب/احمد عبده المخلافي

-المرتزق الملازم1/ يحيى عيسى على القحم

-المرتزق القيادي/غازي علي عبدالله البعني

-المرتزق القيادي/ناجي علي دويحان شعفه

-المرتزق القيادي/خالد طه الضباره

-المرتزق احمد علي سعيد عامر منيف

-المرتزق اسامه كزمان القاضي

-المرتزق ايهاب محمد الدهمشي

-المرتزق جلال ناصر السعيدي

-المرتزق حسان ضيف الله المرادي

-المرتزق حسن فهد فرج العبيدي

-المرتزق حسين عوض فرج العبيدي

-المرتزق حمد علي سيلان العبيدي

-المرتزق حمد علي معروفيان

-المرتزق خالد عبدالحكيم نمران

-المرتزق رشيد التميمي

-المرتزق سامي سعيد القباطي

-المرتزق سليمان خالد فرحان البحر

-المرتزق سهل ناصر محمد المسلمي

-المرتزق صدام عبداللطيف الجهمي

-المرتزق طلال محمدالعمري

ـ المرتزق عاهد بشير الوادعي

-المرتزق عبدالله فهد فرج العبيدي

-المرتزق عبدالله علي صالح الطياره

-المرتزق عبدالله مرضي مثنى

-المرتزق عبدالغني ناجي الشاقي

-المرتزق عزيز القحاطي المرادي

-المرتزق علي عبدالرحمن عامر منيف

-المرتزق علي عبدالصمد بلفغيم

-المرتزق علي ناصر عبدالله العباب

-المرتزق فؤاد امير الشعوري

-قايد ناجي علي دويحان

-المرتزق مبارك قايد الشعوري

-المرتزق مالك احمد الدروبي

-المرتزق محسن علي الاعذل المرادي

-المرتزق محمد خالد الشغدري

-المرتزق محمد عبده محمد الكويحي

-المرتزق محمد عبده ناجي

-المرتزق مراد صالح صالح الحنيشي

-المرتزق ‏مقبل حسن على دحوة