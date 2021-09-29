المشهد اليمني الأول

وزع الإعلام الحربي اليوم الأربعاء، مشاهد لحطام طائرة التجسس الأمريكية “سكان إيغل” والتي أسقطتها الدفاعات الجوية الاثنين الماضي في أجواء مدغل بمحافظة مأرب.

وأظهرت المشاهد حطام الطائرة الأمريكية التجسسية “سكان إيغل” وهي تحت أقدام مجاهدو الجيش واللجان الشعبية في مدغل مأرب.

وكان أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد سريع، يوم الإثنين، عن تمكن الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة تجسسية أمريكية نوع (سكان إيغل Scan Eagle) بسلاح مناسب وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية مدغل بمحافظة مأرب.