المشهد اليمني الأول

قالت صحيفة The Times of India، إن سيطرة طالبان على أفغانستان، تسببت بارتفاع حاد في أسعار الأفيون والمخدرات الأخرى في السوق السوداء في البلاد.

ووفقا لها، تضاعفت قيمة الأفيون في أفغانستان، ثلاث مرات منذ 15 أغسطس، عندما سيطرة طالبان على كابل. وذكرت، أن المهربين يدفعون الآن لمنتجي الأفيون المحليين 100 دولار للكيلوغرام الواحد، وفي السوق السوداء في أوروبا يتجاوز سعر هذا المخدر 50 دولارا للغرام الواحد.

وأضافت الصحيفة القول، إن الأحوال الجوية والوضع غير المستقر في أفغانستان وإغلاق الحدود الخارجية، كان لها تأثير على تكلفة المخدرات الأفغانية.

وتربط الصحيفة، زيادة هذه الأسعار بتصريح ممثل طالبان ذبيح الله مجاهد في أغسطس، الذي أشار إلى أن طالبان تعتزم، بدعم دولي، البدء في مكافحة إنتاج وتهريب المخدرات في البلاد.

ودفع ذلك تجار المخدرات في أفغانستان، إلى توخي الحيطة وشراء كميات أكبر من الأفيون، مما زاد الطلب عليه وأدى إلى زيادة أسعاره المحلية.