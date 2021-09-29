المشهد اليمني الأول

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأربعاء مقابل الريال اليمني في المناطق المحررة والمناطق المحتلة اليوم الأربعاء 2021/09/29م.

وكان هناك تراجع طفيف في مناطق حكومة المرتزقة، اثر عودة رئيس وزراء حكومة المرتزقة معين عبد الملك الىة عدن، مع المظاهرات اثر الفوضى الشديدة التى تعشيها عدن وتردي الأوضاع.

أسعار الصرف العملات الأجنبية بالعاصمة صنعاء

الدولار

شراء: 600

بيع: 602

السعودي

شراء: 158.30

بيع: 158.50

أسعار الصرف العملات الأجنبية في المناطق المحتلة “عدن”

الدولار

شراء: 1100

بيع:1130

السعودي

شراء: 290

بيع: 300