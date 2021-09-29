المشهد اليمني الأول
أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأربعاء مقابل الريال اليمني في المناطق المحررة والمناطق المحتلة اليوم الأربعاء 2021/09/29م.
وكان هناك تراجع طفيف في مناطق حكومة المرتزقة، اثر عودة رئيس وزراء حكومة المرتزقة معين عبد الملك الىة عدن، مع المظاهرات اثر الفوضى الشديدة التى تعشيها عدن وتردي الأوضاع.
أسعار الصرف العملات الأجنبية بالعاصمة صنعاء
الدولار
شراء: 600
بيع: 602
السعودي
شراء: 158.30
بيع: 158.50
أسعار الصرف العملات الأجنبية في المناطق المحتلة “عدن”
الدولار
شراء: 1100
بيع:1130
السعودي
شراء: 290
بيع: 300