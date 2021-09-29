المشهد اليمني الأول

لأول مرة بالعالم.. تفجير مفاجئة من العيار الثقيل ونجاح اطلاق صاروخ أسرع من الصوت

لأول مرة بالعالم.. تفجير مفاجئة من العيار الثقيل ونجاح اطلاق صاروخ أسرع من الصوت

في ثالث تجربة صاروخية في غضون شهر، أعلنت كوريا الشمالية الأربعاء أنها اختبرت بنجاح إطلاق صاروخ أسرع من الصوت هذا الأسبوع ما قد يجعلها تنضم لسباق تتقدمه قوى عسكرية كبرى لنشر هذه المنظومة المتطورة من الأسلحة.

وتعكف كوريا الشمالية على تطوير أنظمة أسلحتها وسط تعثر المحادثات التي تهدف إلى تفكيك ترساناتها النووية والصاروخية مقابل رفع العقوبات الأمريكية.

في تجربة لم يحضرها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، اختبرت بيونغ يانغ هذا الأسبوع إطلاق صاروخ جديد أسرع من الصوت، وفق تأكيد وكالة الأنباء الرسمية في البلاد الأربعاء. وتجعل هذه الخطوة كوريا الشمالية تنضم لسباق تتقدمه قوى عسكرية كبرى لنشر هذه المنظومة المتطورة من الأسلحة.

كان الجيش الكوري الجنوبي قد قال أمس الثلاثاء إن كوريا الشمالية أطلقت الصاروخ قبالة ساحلها الشرقي باتجاه البحر، في حين طالبت بيونغ يانغ الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بالتخلي عن “ازدواجية المعايير” فيما يتعلق ببرامج الأسلحة وذلك من أجل استئناف المحادثات الدبلوماسية.

وسبق أن أعلنت إدارة بايدن التي اعتبرت أن التجربة الصاروخية الثلاثاء هي انتهاك للعقوبات وتهديد للمجتمع الدولي، مرات عدة أنها مستعدة للقاء مسؤولين كوريين شماليين في أي مكان وأي زمان وبدون شروط مسبقة، في إطار جهودها لنزع الأسلحة النووية.

وجاء في التقرير “في اختبار الإطلاق الأول، أكد خبراء الدفاع بالبلاد التحكم في المسار واستقرار الصاروخ”. وربما يعني الاختبار دخول كوريا الشمالية سباقا متسارعا لنشر هذا السلاح، وهو سباق يضم الآن الولايات المتحدة وروسيا والصين.

وهذه ثالث تجربة صاروخية تجريها كوريا الشمالية هذا الشهر. وكانت التجربة الأولى قد جرت على صاروخ كروز بعيد المدى في حين جرت التجربة الثانية على صواريخ بالستية قصيرة المدى.

وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات دولية بسبب برامجها النووية والصواريخ البالستية المحظورة.