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مأرب الآن.. احتدام معارك شديدة ودخول معسكر جديد مسار التحرير اثر تقدم كبير للجيش واللجان الشعبية وانهيارات كبيرة بصفوف المرتزقة

مأرب الآن.. احتدام معارك شديدة ودخول معسكر جديد مسار التحرير اثر تقدم كبير للجيش واللجان الشعبية وانهيارات كبيرة بصفوف المرتزقة

أفادت مصادر قبلية، اليوم الأربعاء، عن احتدام معارك شديدة بين الجيش واللجان الشعبية وبين مرتزقة العدوان في جبهات مأرب.

وأكدت المصادر، سيطرة قوات الجيش واللجان الشعبية على مناطق جديدة في جبهة الجوبة جنوبي محافظة مأرب.

وكان من بين المناطق المحررة منطقة نصير، وذلك بعد اشتداد المعارك على المحاصرين فيها، وكان من بين المحاصرين المرتزق مفرح بحيبح والخباني، وهناك قتلى وجرحى من بينهم المرتزق مرافق بحيبح.

وأفادت المصادر، عن دخول معسكر الخشناء مسار التحرير، حيث بدأ تحرير المعسكر، ولم يتبقى إلا طرف الشمالي للمعسكر والمتمركز فيه قوات مرتزقة العدوان.

ويستمر تقدم الجيش واللجان الشعبية في جبهات مأرب، تتقدمها جبهة الجوبة، وسط انهيارات كبيرة بصفوف المرتزقة بعد مصرع العشرات منهم.

وحسب المصادر، كان هناك خسائر كبيرة بصفوف المرتزقة، من بينها مصرع قيادات كبيرة، كمصرع المرتزق العقيد/ محسن العباب المرادي قائد كتيبة تبع مفرح بحيبح واصابة القيادي المرتزق/ علي بن باشا قائد جبهة الميسرة للعدو بطلقة في الصدر.