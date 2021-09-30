المشهد اليمني الأول

نقلت صحيفة الأيام العدنية يوم أمس الاربعاء 29سبتمبر 2021م، عن مواطنين في مدينة المكلا محافظة حضرموت، اخبار تفيد عن وصول قوات أمريكية على متن مدرعات وصلت إلى وسط المدينة صباح يوم (الأربعاء).

وقال المواطنون إن القوات الأمريكية رافقتها أطقم عليها عسكر يمنيون، وإنهم تمركزوا قرب مؤسسة مياه غيل باوزير في وسط المدينة.

وقالت صحيفةالايام ان المسؤولون في السلطة المحلية في المكلارفضوا تأكيد أو تبرير وجود قوات أمريكية.

وأضافت صحيفة الايام ان موظف حكومي ألمح في المكلا إلى أنه ربما ستحدث زيارة لمسؤول أمريكي إلى غيل باوزير، لكنه رفض تأكيد ذلك.