المشهد اليمني الأول

“خاص” هنادي الرديني ترفض منصب السفير

غردت من تسمىى “هنادي الرديني” على صفحتها بتويتر وقالت: “تلقيت اتصال هاتفي قبل ساعات عرض من الحكومة الشرعية وتحديداً من وزارة الخارجية بأن أكون سفيرة في احدى الدول الاوروبية.. مع فائق احترامي لفخامة رئيس الجمهورية؟ (رفضت العرض)”. (انتهت التغريدة)

هنادي الرديني قالت في تغرديتها انها “رفضت العرض” مع فائق احترامها لدولة الدنبوع والفنادق وحكومة معمر صافيناز حكومة الراقصة والسياسي إلى هنا والخبر ربما عادي لاننا لانعرف تفاصيل سراديب ودهاليز وأنفاق دولة الفنادق وحكومة شوارع الهرم وهزي يا نواعم.

ألوان قوس قزح لم يعد طبيعي

حتى ألوان قوس قزح التي كنا نبتهج برؤيتها بعد الامطار ونحن اطفال تم تشويهها واصبحت رمزا لقوم لوط هذا الزمان، وموضوع هنادي الرديني ليس بعادي بل ملون، بألوان الطيف طيف هذا الزمان الملوث بمكان تل أبيب في فلسطين المُحتلة.

نعم “هنادي “اليوم كانت بالأمس “مهند ” السفير لحكومة شباب الدنبوع في القاهرة مصر ولديه جواز دبلوماسي أحمر وراتب بالدولار الامريكي الأخضر، لكن مهند أجرى لاحقاً عملية تحول وتحول ألى هنادي بأحمر الشفاة الأحمر وبالجواز الدبلوماسي الأحمر سافرت هنادي إلى كندا ومن هناك تبث مقاطع فيديو والترويج لاصحاب قوس قزح الملوث أسوة باخوان تركيا الطيب اردوغان، وقبل ذلك كان مُهند من المقربين للحديقة الخلفية “سلطان البركاني” رئيس كتلة نواب مؤتمر عفاش في صنعاء سابقا ورئيس مجلس نواب الدنبوع لاحقا بالرياض.

الزفة إلى تل أبيب

هنادي الرديني بتلويث قوس قزح ويوم التحرش الوطني بالسعودية بتلويث اراضي الحرمين الشريفين وفقهاء الوهابية بصمت الرضا حتى ولايذكرون هَؤلاء ولا ببنت شفة بل لم نعد نراهم على شاشات الفتنة لان ذلك مذكور في حديث حقوق انسان وينسجم مع رؤية 2030م لبن سلمان وينسجم مع اليمن الجديد للدنبوع هادي ومعمر صافيناز، بل ينطبق تمام الانطباق مع شروط سلام إبراهام مع العريس في تل ابيب.

هنادي ترفض.. لماذا؟

هنادي المتحولة من مهند ترفض عرض الدنبوع ومعمر بمنصب سفير فوق العادة في دولة اوروبية لماذا ياهنادي ترفضين؟.. لأن لديك جواز دبلوماسي أحمر مثل حُمرة الشفايف المزيفة ولديكِ راتب بالدولار الأمريكي ومفتهنة بحقوق قوم لوط الزمان والمكان، أو لأن منصب السفير قليل بحق هنادي الرديني فهي تريد ثلاث حقائب وزارية دفعة واحدة اسوة بزميلها “معمر صافيناز” الذي يشغل ثلاث وزارات هي: الاعلام والثقافة والسياحة في جزيرة سقطرى باليهوديات والصهاينة.

من حق هنادي المتحولة ان ترفض فهذا لايليق بها في زمن شرعية الفنادق وشارع الهرم طالما والأمين العام للأمم المتحدة يعترف بشرعية هادي فقط لاغير، وهادي الشرعية مبطوح في فنادق بني سعود من سنوات عدة، وهادي الشرعية نائم في مؤتمرات الأمم المتحدة وقمائم القمم العربية العبرية، طالما والراقصة صافيناز ترفض عروض السياسي معمر الإرياني، طالما وفقهاء الوهابية بصمت الرضا عن تلويث قوس قزح، ولاخطر من قوم لوط الزمان على بيضة الاسلام ولاخطر من يوم التحرش الوطني على الصحابة والسُنة وأم المؤمنيين في اراضي الحرمين الشريفين، فكل ذلك من شروط سلام إبراهام مع تل ابيب الصهاينة العرسان .

صعتر الإخواني وآل عفاش والسلام على المجاهدين المؤمنيين

قناة مؤتمر عفاش بالافتراء والتجني بالافك والشيخ صعتر يتبني البهتان باخبار تسيء إلى الشرف والعرض لتسجيل نقاط ليس سياسية بل خبيثة باستباحة الاعراض لاحقا، فصعتر استباح الدماء وقوله فليقتل 24مليون يمني، وعفافيش العائلة كذلك بالقول لاحوثي بعد اليوم، وتوعدهم أسر الشهداء بهتك أعراضهم في فتنة ديسمبر، خطاب التؤمان التكفير والتجني لاستباحة الدماء وهتك الأعراض.

المفسدين اليهود الصهاينة هم وراء الفساد والانحلال الاخلاقي من مئات السنين، والبداية كانت من اوروبا لإفساد الأجيال للتحكم والسيطرة، لكن كيف لقوم يتوعدون بانتهاك أعراض خصومهم، ويفاخرون بإبادة الغالبية الطاغية من أبنائهم وطنهم، إنها الصهينة في أبشع صورها، فسلام الله على المجاهدين المؤمنين في جبهات العزة والكرامة يوما بعد يوم تتكشف أكثر من أي زمن مضى أنكم على الطريق المستقيم، ينصركم ويثبت اقدامكم ويسدد رميكم القوي العزيز القادر الكريم.

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المشهد اليمني الأول

30 سبتمبر 2021م

المحرر السياسي