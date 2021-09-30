المشهد اليمني الأول

فاز فريق بنفيكا البرتغالي على ضيفه برشلونة الإسباني بثلاثية نظيفة مساء أمس في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا بكرة القدم.

وسجل أهداف بنفيكا، داروين نونيز “هدفان” في الدقائق الثالثة، و79 من ركلة جزاء على التوالي، ورافا سيلفا بالدقيقة 69. وبهذا الانتصار، يرفع بنفيكا رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الخامسة، بينما تجمد رصيد برشلونة بدون نقاط في ذيل الترتيب.



ولحساب مباريات نفس المجموعة، لم يجد بايرن ميونيخ الألماني صعوبة في تحقيق فوزه الثاني على التوالي بدور المجموعات، على حساب دينامو كييف الأوكراني بخماسية دون رد بملعب “أليانز أرينا”.

المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي سجل ثنائية في الدقيقتين 12، و27 على الترتيب، فيما أحرز الثنائي الألماني سيرجي جنابري، وليروي ساني هدفين بالدقيقتين 68، و74 تواليًا، قبل أن يضيف تشوبو موتينج هدفا خامسا في الدقيقة 87.

وبهذا الفوز، عزز البايرن صدارته للمجموعة برصيد 6 نقاط، فيما استقر كييف بالمركز الثالث عند نقطة واحدة.

وانتزع يوفنتوس الإيطالي فوزًا من ضيفه تشيلسي الإنجليزي بهدف دون مقابل على ملعب “أليانز ستاديوم” بتورينو. وأحرز فيديريكو كييزا، هدف المباراة الوحيد بالدقيقة 46 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، رفع اليوفي رصيده إلى 6 نقاط بالمركز الأول من المجموعة الثامنة، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 3 نقاط بالمركز الثاني، بالتساوي مع زينيت سان بيترسبورج الروسي صاحب المركز الثالث الفائز على مالمو السويدي برباعية مقابل لا شيء.

وخطف مانشستر يونايتد الإنجليزي انتصارًا دراميًا على حساب ضيفه فياريال الإسباني بهدفين لواحد على ملعب “أولد ترافورد”. وافتتح فياريال التسجيل عبر باكو ألكاسير في الدقيقة 53، وعدل أليكس تيليس النتيجة لليونايتد بالدقيقة 60، ثم خطف كريستيانو رونالدو الانتصار بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 90.

وبتلك النتيجة، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 3 نقاط، ليرتقي إلى المركز الثالث في المجموعة السادسة، بينما تجمد رصيد فياريال عند نقطة وحيدة متذيلاً الترتيب، علمًا أن أتلانتا الإيطالي فاز في نفس المجموعة على يونج بويز السويسري بهدف نظيف.

وشهدت المجموعة السابعة من البطولة، فوز ريد بول سالزبورج النمساوي على ليل الفرنسي بهدفين لواحد، وتعادل فولفسبورج الألماني مع إشبيلية الإسباني بهدف لمثله.