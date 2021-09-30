المشهد اليمني الأول

هطول أمطار متفرقة على عدة مناطق والأرصاد يوجه تحذيرات للمواطنين

هطول أمطار متفرقة على عدة مناطق والأرصاد يوجه تحذيرات للمواطنين

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، طقساً صحواً إلى غائم جزئياً، وهطول أمطار متفرقة على المرتفعات الجبلية والمناطق الساحلية، وأرخبيل سقطرى خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أن المرتفعات الجبلية ستشهد طقساً صحواً إلى غائم جزئياً يميل إلى البرودة نسبياً خلال الليل والصباح الباكر,وسيكون غائماً جزئياً إلى غائم نهاراً .

كما يتوقع الأرصاد هطول أمطار متفاوتة الشدة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء متفرقة من سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية وكذا على أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات المهرة، حضرموت، شبوة، البيضاء وأبين وذلك خلال فترتي الظهيرة والمساء.

وأشار المركز إلى أنه من المحتمل أن يكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً على المناطق الساحلية، يتحول إلى الغائم وهطول أمطار متفرقة على أجزاء منها والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وستكون الرياح شمالية غربية على السواحل الغربية وجنوبية شرقية إلى جنوبية على السواحل الجنوبية بينما تكون جنوبية غربية على السواحل الشرقية تتراوح سرعتها ما بين 8 إلى 18 عقدة.

وحسب الأرصاد ستشهد المناطق الصحراوية طقساً غائماً جزئياً مع إمكانية هطول أمطار خفيفة ومتفرقة، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة تتراوح سرعتها من 5 إلى 15 عقدة.

وفي أرخبيل سقطرى سيكون الطقس غائماً جزئياً وقد تهطل أمطار خفيفة متفرقة على الأجزاء الجنوبية، والرياح جنوبية غربية نشطة تصل أقصى سرعة لها إلى 24عقده تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وحذر المركز المواطنين، في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، وسائقي المركبات في الطرقات الجبلية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية نتيجة هطول الأمطار وتشكل الشابورة المائية أو الضباب.

كما نبه مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن في أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية من اضطراب البحر وارتفاع الموج.