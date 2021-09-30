المشهد اليمني الأول

معارك مأرب الأن.. اشتعال المعارك في جبهات مأرب واقتراب تحرير جبهة جديدة وفرار جماعي لقيادات المرتزقة

معارك مأرب الأن.. اشتعال المعارك في جبهات مأرب واقتراب تحرير جبهة جديدة وفرار جماعي لقيادات المرتزقة

أفادت مصادر قبلية بمأرب، اليوم الخميس، عن اشتعال المعارك بين الجيش واللجان الشعبية ومرتزقة العدوان في عدة جبهات بمأرب.

وأكدت المصادر، اقتراب اكتمال تحرير جبهة العبدية بيد الجيش واللجان الشعبية، بتحرير المواقع التي كانت بيد مرتزقة العدوان الساعات الماضية.

وأضافت المصادر، عن اشتعال معارك جبهة الجوبة بين الجيش واللجان الشعبية من طرف ومرتزقة العدوان من طرف آخر.

على ذات السياق، أفادت مصادر، عن تصعيد كبير وغير مسبق لطيران تحالف العدوان بشن غارات عشوائية في جبهة الجوبة، السبب الذى أدى الى نزوح عشرات العائلات.

وأضافت المصادر أن النزوح لازال مستمر والسبب نتيجة القصف العشوائي من قبل مقاتلات التحالف على منازل المواطنين الاغلب تعرض للشضايا ومخلفات الصواريخ.

في موجة قد لا تكون الأخيرة، بدأت دفعة جديدة من مسؤولي حكومة المرتزقة السياسيين والعسكريين مغادرة الرياض ومأرب، نحو وُجهات عربية وأجنبية سبقهم إليها قياديون آخرون.

ويترافق هذا النزوح الجماعي مع عملية تهريب أموال نشطة من مـأرب، من أجل استثمارها في أماكن آمنة، بعدما وصلت التطورات الميدانية إلى مفارق باتت معها عودة عقارب الساعة إلى الوراء شبه مستحيلة.

ويستمر تقدم الجيش واللجان الشعبية في جبهات مأرب، في رغبة شديدة لإكمال تحريرها، أسوة بمجافظة الجوف والبيضاء.