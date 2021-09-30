المشهد اليمني الأول

مليون ريال لمن يدلي بمعلومات عن هذه الفتاة.. اختفاء شابة جامعية بتعز والاسرة تطلق حملة للبحث عنها “صورة “

مليون ريال لمن يدلي بمعلومات عن هذه الفتاة.. اختفاء شابة جامعية بتعز والاسرة تطلق حملة للبحث عنها “صورة “

ناشدت أسرة في مدينة تعز، اليوم الخميس، السلطات المحلية والجهات المختصة والمعنية بعد اختفاء ابنتهم أمس الأربعاء.

وقال ناشطون بأن الشابة “حبيبة مصطفي خالد”، من سكان حي المطار القديم في مدينة تعز، اختفت منذ صباح يوم أمس الأربعاء بعد خروجها من منزلها في حي المطار القديم إلى كلية 22 مايو الواقعة في منطقة وادي القاضي، والتي تدرس فيها، وأشاروا إلى أنها لازالت مختفية حتى اللحظة.

وأكد ناشطون في الفيسبوك، مليون ريال لم يدلي بمعلومات عن هذه الفتاة، بغية العثور عليها بعد البحث الطويل.

وطالبت الأسرة الجهات المختصة والسلطات في مدينة تعز بالقيام بواجبها بالبحث عن ابنتهم المختفية، كما وضع بعض الناشطين مكافأة مليون ريال لمن يدلي بمعلومات عنها على هذه الأرقام :

715438517 – 776996113