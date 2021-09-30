المشهد اليمني الأول

ضبطت وحدة مكافحة التهريب التابعة لفرع قوات النجدة بمديرية جبل راس في محافظة الحديدة 220 قارورة خمر.

وذكرت مكافحة التهريب أنه تم ضبط كمية الخـمر على متن سيارة صالون يقودها المدعو ( م. ح. ا ) ومعه 3 نساء و 8 أطفال منهم 5 ذكور و 3 أناث، وكانت كمية الخمر مخبأه تحت اقدام النساء وداخل كراسي الصالون، بقصد التمويه.

وأشارت وحدة مكافحة التهريب الى أنه الكمية المضبوطة كانت قادمة من محافظة عدن المحتلة.

كما ضبطت وحدة مكافحة التهريب في عملية ثانية المدعو ( ا. ت. ن ) وبحوزته كمية من الخـمر اثناء قدومه من مناطق سيطرة العدوان بالمخا على متن سيارة صالون. وأحيل المتهمان مع المضبوطات للإجراءات القانونية.