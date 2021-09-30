المشهد اليمني الأول

علق عضو المجلس السياسي الأعلى، محمد علي الحوثي، اليوم الخميس، على المبادرة السعودية الذي تم إعادة إعلانها بعد رفضها المرة الأولى.

وغرد محمد الحوثي ردا على المبادرة في تغريدة له قوله: ( لسلام العادل فقط مطلبنا ونرحب به وايدينا ممدوة له منذ اليوم الاول من العدوان).

السلام العادل فقط مطلبنا

ونرحب به

وايدينا ممدوة له منذ اليوم الاول من العدوان — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) September 30, 2021

وكان علق رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام على المبادرة،: “من يرغب في سلام فخطوات السلام تتمثل في وقف العدوان ورفع الحصار ومغادرة القوات الأجنبية البلاد ومعالجة آثار العدوان ودفع التعويضات، ولن يتحقق سلام بدون ذلك”.

وأوضح أن “شعبنا اليمني في موقف دفاعي ولم يعتد على أحد، وهو يطلب حقه في كامل الحرية والسيادة والاستقلال”، مؤكداً أن اليمن “لن يقبل بأقل من حقه المشروع”.