المشهد اليمني الأول

كشفت شهادات عدد من “المختطفين” في سجن معسكر الحازمية التابع لعناصر القاعدة الارهابي في مديرية الصومعة بمحافظة البيضاء، ما تعرضوا له من جرائم ومآسي مروعة أثناء فترة الاختطاف، قبل تحرير الجيش واللجان الشعبية لمديرية الصومعة وتحرير المختطفين من السجون.

حيث قال المختطفون المحررون إنهم تعرضوا لعمليات خطف من الطريق العام والجوامع بدون أي ذنب ارتكبوه عدا نفسيات الجماعات التكفيرية التي اتخذت من المواطنين أعداء وهميين لتنظيمهم المشبوه والدموي والدخيل على المجتمع اليمني”.

وسردوا جانبا من “التعذيب الجسدي والنفسي” الذي مارسه ضدهم أعضاءتنظيم القاعدة الارهابي ومعاناتهم طوال فترة اختطافهم في سجن معسكر الحازمية، متوجهين بالشكر للجيش واللجان الشعبية “تحريرهم المديرية” وفق مشاهد بثها إعلام الأمني – صنعاء ونشرتها قناة الفضائية اليمنية من اليمن صنعاء .