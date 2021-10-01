المشهد اليمني الأول

كشف عضو المجلس السياسي الأعلى، محمد علي الحوثي عن تبني تعديلات وإجراءات قادمة من شأنها ان تقرب العدالة للمواطن.

وبشر الحوثي في تغريده على تويتر بان هناك ‏‏تعديلات وإجراءات قادمة ستقرب العدالة للمواطن اكثر بأذن الله حد وصفه مشيرا الى ان هناك ما اسماها اللجان الأمنية الميدانية التي تستقبل الشكاوى او اللجان القضائية التي تفتش على المحاكم حاليا.

تعديلات واجراءات قادمة ستقرب العدالة للمواطن اكثر

باذن الله

اضافة الى اللجان الامنية الميدانية التي تستقبل الشكاوى

او اللجان القضائية التي تفتش على المحاكم حاليا — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) September 30, 2021

ويعاني القضاء اليمني من تركة ثقيلة خلفها النظام السابق سواء في النظام القضائي او القوانين النافذة فيه او إجراءات سير القضايا والتي بلغت معظمها سنين عديدة وسط تقاعس القضاة عن تأدية مهامهم بالشكل المطلوب وبالتالي طول امد القضايا و غياب العدالة ما يحتم وضع تعديلات لتحريك المياه الراكدة.