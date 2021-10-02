المشهد اليمني الأول

محافظ البنك المركزي يزف بشرى سارة للصرافين في محافظة مأرب وشبوة والبيضاء

كشف القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا محافظ البنك المركزي اليمني، هاشم إسماعيل، أنه وجه البنك المركزي بمنح تراخيص -مع الإعفاء من كافة الرسوم- للصرافين الذين يزاولون أعمالهم حالياً في جميع المديريات المحررة بمحافظات البيضاء ومأرب وشبوة، للفترة المتبقية من العام الجاري والعام المقبل 2022م، في إطار الإجراءات الهادفة إلى معالجة الأوضاع الاقتصادية والنقدية المدمّرة، التي خلفها تحالف العدوان الأمريكي – السعودي خلال سنوات احتلاله لتلك المديريات.

كما كشف هاشم إسماعيل عن لجان ميدانية من الجهات المختصة تعمل حالياً في المديريات المحررة من البيضاء ومأرب وشبوة، وقد حددت -مع ممثلي القطاع الخاص- مجموعة من الإجراءات التي من شأنها تحقيق التحسن التدريجي للوضع الاقتصادي.

ولفت في تصريح خاص لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن تلك الإجراءات ستستغرق شهرين تقريباً حتى عودة الأحوال الاقتصادية إلى الوضع نفسه في المحافظات الحرة .. مبيناً أنه -ومنذ مطلع هذا الأسبوع- سيقوم القطاع المصرفي والتجاري بإشهار قائمتين لأسعار الصرف والسلع، إحداهما بناءً على أسعار الصرف السائدة في المحافظات الحرة، والأخرى بناءً على أسعار الصرف السائدة في المحافظات المحتلة.

وأكد المحـافظ إسماعيل أن هذه الإجراءات سيتم تنفيذها بشكل تدريجي للحفاظ على حقوق المواطنين والقطاع الخاص، بما يحقق مصلحة المواطنين بالدرجة الأولى وبدون أي آثار أو أضرار.

جاء ذلك خلال زيارته مديريات بيحان وعسيلان وعين وحريب، الاطلاع على الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين، ودراسة الإجراءات اللازمة لتحسين الوضع الاقتصادي المنهار الذي سببته دول العدوان الأمريكي – السعودي وأدواتهم من الخونة.