المشهد اليمني الأول

تفاصيل الهجوم الجوي العنيف على مبنى قيادة اللواء 22 مشاة في الدريهمي بمحافظة الحديدة “وهذا مصير قائد اللواء هيثم قاسم”

سقط قتلى وجرحى من قوات المرتزقة بهجوم جوي مسير استهدف اليوم موقع لقيادة ألوية المشاة التي يقودها اللواء المرتزق هيثم قاسم طاهر في مدينه الدريهمي على مشارف مدينة الحديدة.

وقالت مصادر مطلعة أن الطائرة المسيرة استهدفت إحدى المباني لمركز القيادة وأصيب قائد اللواء ٢٢مشاة المرتزق عبدالعزيز احمد طهشه وثلاثة من مرافقيه بإصابات مختلفة نقلوا على إثرها إلى إحدى المشافي الميدانية بالمخا.

يشار الى ان القيادي المرتزق عبدالعزيز طهشه هو شقيق القائد العسكري البارز العميد الركن فضل طهشه قائد اللواء ٢٠١ ميكا بمحور العند.

وفي ذات السياق نقلت مصادر مطلعة أن توجيهات صدرت الايام الماضيه بنقل محور المشاة الذي يقوده اللواء هيثم قاسم طاهر من مفرق موزع الى الحديدة وسلم لقائد قوات حراس الجمهورية واللوية العمالقة الجنوبيه