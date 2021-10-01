المشهد اليمني الأول

أفادت مصادر قبلية في مأرب، اليوم الجمعة، عن احتدام معارك شديدة بين الجيش واللجان الشعبية وبين مرتزقة العدوان في جبهات مأرب.

وأكدت المصادر، سيطرة الجيش واللجان الشعبية على مناطق استراتيجية جديدة، من بينها نقطة الزاحم المطلة، ويعني ذلك السيطره الناريه على واسط ونجا ومحطة عبدالغني ومفرق البيضاء.

على ذات السياق، أفادت مصادر قبلية في مـأرب، عن قطع الخط الرئيسي الرابط بين مارب والبيضاء في منطقة علفاء طوال نهار اليوم، السبب الذى أدى الى تأخر وصول القات الى أسواق محافظة مأرب.

وقالت المصادر، عن خسائر بشرية كبيرة في صفوف مرتزقة العدوان خلال الساعات الماضية، نتيجة المعارك الشديدة بين الجيش واللجان الشعبية وبين مرتزقة العدوان في جبهات مأرب، خصوصا جبهة الجوبة.

وحسب المصادر، عرف العديد من الضباط والجنود التابعين لمرتزقة العدوان والذي لقوا مصرعهم خلال الساعات الماضية في مأرب ومنهم:

-المرتزق المقدم/ناجي احمد القانصي-قائد كتيبة التدخل السريع في اللواء312

-المرتزق المقدم/محمد عباد المرغمي-اركان الكتيبه الثالثه لواء الحسم

-المرتزق الرائد/محمد عوض المراني-كتيبه التدخل السريع اللواء72

-المرتزق الملازم2/صلاح محمود عبدة الزبير-اللواء الثاني حمايه رئاسيه

-المرتزق القيادي/محسن علي الاعذل

-المرتزق حمزة فضل القبيلي

-المرتزق رائد علي صالح صيبعان

-المرتزق صلاح محمد الشومي

-المرتزق عبدالله احمد العبدلي

-المرتزق عبدالله محمد الحميدي

-المرتزق عبدالله محمد المقصر

-المرتزق عبدربه حفيض نجران الظبياني

-المرتزق فتحي محمود سيف دماج

-المرتزق مضفر الشعرمي الظبياني

-المرتزق منصور حسين منصور نمران

-المرتزق يزيد احمد محمد السبل

-المرتزق يوسف محمد القيفي