المشهد اليمني الأول

عرض والد الشهيد عبدالملك السنباني، اليوم الجمعة، تقرير عن تعرض ابنه الشهيد للتعذيب الشديد حتى فارق الحياة.

وعرض في فيديو نشره اليوم التقارير الطبيه والجنائيه موثقه بالصور، تظهر فيه آثار الكدمات والضرب المبرح على جسده ومحاولة خنقه وايضا اثار رصاص في رجله وظهره وتثبت التقارير انه تعرض للتعذيب حتى فارق الحياه.

وأضاف والد الشهيد، أنه برغم مطالبتنا المتكرره بتحويل القضيه للنيابه وتسليم الجناه للعداله الا اننا والى اليوم لم نجد اي استجابه لمطالبنا ولم يتم تسليم الجناة للعداله!!

صور لجثة الشهيد عبدالملك السنباني وعليها آثار التعذيب

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