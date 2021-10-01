المشهد اليمني الأول

توقع الفلكي اليمني، محمد عياش، اليوم الجمعة، بحدوث منخفض مداري ماطر بالقرب من سواحل اليمن الشرقية خلال الساعات القادمة.

يأتي هذا بعد أن كشفت الأرصاد العمانية عن عاصفة مدارية بمسمى “شاهين ” تتجه نحو السلطنة من المناطق المحاذية للسوحل الباكستانية .

وأوضح الفلكي محمد عياش، في منشور على حسابه في فيسبوك رصده حيروت الإخباري ، بتعمق منخفض جوي ماطر شرق بحر العرب.

وأشار إلى احتمالية تطوره بشكل سريع خلال الـ24 الساعة القادمة إلى عاصفة مدارية قد تضرب السواحل الشرقية لسلطنة عمان يوم بعد غد الأحد.

وكانت الأرصاد العمانية قد كشفت ، صباح اليوم الجمعة، عن تعمق المنخفض المداري العميق الموجود حالياً شمال شرق بحر العرب إلى عاصفة مدارية بمسمى (‫شاهين) حيث تتراوح سرعة الرياح حول المركز (34-63) عقدة وتتحرك بإتجاه شمال غرب بمحاذاة السواحل الباكستانية.

كما نشرت المسار المتوقع للحالة المدارية ‫شاهين‬ المتوقع تعمقها إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى سيتسبب بفيضانات كبيرة وارتفاع للأمواج ورياح شديدة السرعة عند وصوله إلى السواحل والمناطق العمانية المتاخمة ، مايعني تأثر المناطق الشرقية في اليمن.

