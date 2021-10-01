المشهد اليمني الأول

تابع عضو المجلس السياسي الأعلى، محمد على الحوثي، قضية شكاوى المواطنين عبر لجنة وزارة الداخلية المختصة بذلك.

وقال محمد الحوثي، فب تغريدة له، رصدها المشهد اليمني الأول في حسابه بتويتر، غدا باذن الله تستقبل لجنة وزارة الداخلية شكاوى المواطنين.

وأضاف الحـوثي ان ذلك سيحدث في المديريات كالتالي: لجنه السده النادره الرضمه مقرها مدرسة الفلاح، الهجره خط النادره، دمت مقابل محطة الصيادي، لجنه يريم المركز التعليمي بالمديريه الدايري بالقرب من مستشفي يريم العام.

وكان عضو المجلس السياسي الأعلى، محمد الحـوثي، أصدر قرار بتشكيل لجنة خاصة من وزارة الداخلية، لإستقبال شكاوي المواطنين.