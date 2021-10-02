المشهد اليمني الأول

أفادت مصادر محلية في عدن، اليوم السبت، عن اشتباكات عنيفة اندلعت بين فصائل أمنية وبين مسلحين في مناطق متفرقة من محافظة عدن.

وكانت الإشتباكات اندلعت بين أدوات الاحتلال الاماراتي بين مايسمى الإنتقالي وآخرين بقيادة المدعو إمام النوبي الذي أعلن تشكيل مجلس جديد يدعى ” المقاومة الشعبية ” ما اعتبره المجلس الانتقالي إنقلاب عليه.

وأضافت المصادر، أن الإشتباكات تفرقت في عدة مناطق، منها مدينة كريتر وقصر معاشيق، كانت مرتكزة بالقرب من البنك المركزي وملعب الحبيشي.

وأفاد مصدر عن تجدد سماع أصوات إطلاق نار بالمدينة. وقال المصدر إن إطلاق النار يأتي على خلفية تمشيط القوى الامنية للأحياء والمواقع التي لم يتم تمشيطها بعد.

وأضاف: أن المسلحين قاموا بعملية مقاومة أثناء تمشيط الأحياء وتبادلوا إطلاق النار مع القوى الامنية. وأكد قيام الأجهزة الأمنية بعملية تمشيط واسعة للأحياء والجبال المطلة على المدينة.

كما أفاد مواطنون عن تجدد سماع اشتباكات عنيفة داخل مدينة كريتر، وقال المواطنون أن تجدد سماع الاشتباكات كانت بالقرب من مركز شرطة المدينة.

وأكد مواطنون عن إندلاع اشتباكات مسلحة بين قوات أمنية بجولة العاقل. وأضافوا أن الاشتباكات اندلعت بجوار نقطة العاقل المدخل الرئيسي لمديرية صيرة والرابط بمديرية خور مكسر.

وأوضح مصدر في عدن، أن أطقم ومدرعات تتبع القيادي مختار النوبي حاولت الدخول نحو صيرة إلا أن النقطة التابعة للواء الثالث صاعقة منعتهم من الدخول، واختتم المصدر اندلعت الاشتباكات عقب ذلك على الفور.

قتلى وإصابات بينهم قيادات

على ذات السياق، أفادت مصادر عسكرية عن إصابة قائد كتيبة حزم 4 صباح اليوم السبت، كما تم إصابة قائد قوات الحزام الأمني بمدينة عدن، جلال الربيعي في اشتباكات اليوم

وقالت المصادر إن القيادي إبراهيم الشاعري اصيب بمواجهات مسلحة مع مسلحين وسط مدينة كريتر. وأوضحت أن الشاعري أصيب بطلقة بالصدر، واختتم المصدر أن الشاعري يتلقى العلاج بإحدى مستشفيات مدينة عدن.

وأفاد مواطنون عن مقتل طفل جراء الاشتباكات بكريتر. وأضاف المواطنون انه تم العثور على الطفل تحت سيارة متوفى نتيجة اصابته بالاشتباكات.

وكشف مصدر محلي، عن سقوط أربعة جرحى خلال المواجهات بين فصيلين أمنين بعدن، وأكد المصدر، أن حالة الجرحى خطرة وتم نقلهم إلى المشفى.