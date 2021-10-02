المشهد اليمني الأول

أقامت دائرة الرعاية الاجتماعية بوزارة الدفاع، اليوم السبت، حفلا فنيا احتفاء بالأسرى المحررين من سجون مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بحضور رسمي وشعبي.

وخاطب عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي الأسرى المحررين في كلمة له قائلا: صمودكم في سجون العدوان انتصار للشعب لأنكم حملتم المسئولية في سبيل الله، مضيفا ندعو وزارة الدفاع أن تمنحكم رتبا عسكرية لأنكم قدمتم أروع صور الثبات والصمود وقهرتم السجان.

وتابع: لديكم تاريخ نضالي كبير لأنكم أُسرتم من أجل الدفاع عن دين الله ووطنكم بعكس ما أسرى مرتزقة العدوان

كما عبر عضو المجلس السياسي الأعلى الحوثي عن أمله في أن تستجيب قوى العدوان ومرتزقتهم لدعوة السلام وتحكيم العقل لتجنيب محافظة تعز القتال لكنهم فضلوا تدمير تعز وقتل أبناءها.

وقال: من أشعلوا نيران الحرب في تعز ذهبوا للارتزاق في دول العدوان وتركوا أبناء تعز للاقتتال وأكبر دليل ما يحدث اليوم في مدينة تعز، مضيفا نقول لمرتزقة العدوان ارتبطوا بوطنكم وعودوا إلى وطنكم ونحن سنكون إلى جانبكم

وأضاف ممد علي الحوثي لو كان لمرتزقة العدوان وطنية كما يقولون لما وقفوا مع دول العدوان التي ترتكب أبشع الجرائم والمجازر اليومية بحق شعبهم ووطنهم.

من جهته أكد أمير الدين جحاف مدير وحدة الأسرى بدائرة الرعاية الاجتماعية أن قيادة الثورة تولي ملف الأسرى اهتماما كبيرا وتقدم المبادرات والتنازلات لإخراجهم من سجون العدوان ومرتزقتهم، معبرا عن شكره للهيئة العامة للزكاة وهيئة الأوقاف، داعيا الجميع للاهتمام بالأسرى وأسرهم وكل المجاهدين.