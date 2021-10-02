المشهد اليمني الأول

يطلق في الأثناء، سكان مدينة كريتر في محافظة عدن، نداء استغاثة عاجل لكافة دول العالم، لوقف جرائم الحرب التي ترتكبها ضدهم الإمارات ومليشيات المجلس الانتقالي المدعومة من قبلها.

ودعا السكان إلى سرعة التدخل لإنقاذ حياتهم وحياة أطفالهم، ووقف تدمير مساكنهم. مؤكدين أن عشرات الأطفال والنساء سقطوا شهداء وجرحى جراء استهدافهم بمختلف أنواع الأسلحة إلى داخل مساكنهم واحيائهم من قبل مليشيات الإنتقالي المدعومة من الإمارات خلال الساعات الماضية.

من جهتها أطلقت مساجد مدينة كريتر نداء طارئ إلى كافة المواطنين، لحماية أنفسهم واعراضهم ومساكنهم، بالوسائل المتاحة، بعدما ارتفع عدد ضحايا الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ترتكبها المليشيات داخل كريتر.

هذا وكان المجلس الإنتقالي المدعوم من الإمارات، قد أعلن رسمياً في وقت سابق اليوم السبت، الحرب على مدينة كريتر في عدن.

ودعا المجلس الانتقالي، المواطنين في مدينة كريتر، الى التزام منازلهم التي تقصفها مليشياته بهستيريا ، بعد تمكن المقاومة من طرد مليشياته من كافة أرجاء المدينة.

كما أعلنت مليشيات المجلس الانتقالي في بيان عاجل لها، تنفيذ حرب شرسة وواسعة على مدينة كريتر، تحت مزاعم أنها ضد من اسمتهم “المجاميع والبؤر الارهابية الخارجة عن النظام والقانون”.

وجاء بيان الحرب الذي أعلنه المجلس الإنتقالي المدعوم من الإمارات، بعد سيطرة قوات إمام النوبي وعدد من فصائل المقاومة في عدن؛ على مدينة كريتر عقب مواجهات عنيفة مع مليشيات المجلس مساء أمس الجمعة.

وفي السياق أفادت مصادر محلية، في تصريحات خاصة اليوم السبت، بوصول تعزيزات عسكرية إماراتية ضخمة إلى مداخل مدينة كريتر.

وقالت المصادر إن من بين تلك الآليات العسكرية التي تحمل العلم الإماراتي وعلم الانفصال، مدرعات وصواريخ ..

وأضافت المصادر أن التعزيزات العسكرية الإماراتية تقصف مدينة كريتر بهستيريا، مما أدى ويؤدي إلى تدمير المنازل على رؤوس السكان، في جريمة حرب غير مسبوقة.

على ذات السياق، تناقل اعلاميون مقطع، لأحد شهداء عدن وميليشيا الإنتقالي تمثل بجثته في مشهد فضيع.