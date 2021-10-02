المشهد اليمني الأول

استجابة لنداءات استغاثة.. صنعاء تعرض صفقة لانتشال عدن

استجابة لنداءات استغاثة.. صنعاء تعرض صفقة لانتشال عدن

كشفت صنعاء، السبت، تلقيها اتصالات من عدن تتضمن نداءات استغاثة، مشيرة إلى بدئها خطوات فعلية للاستجابة.

وأفادت مصادر في غرفة عمليات وزارة الصناعة والتجارة في حكومة الإنقاذ بان النداءات تطالب صنعاء بالتدخل لوقف العبث الحاصل بقوت المواطنين عبر التلاعب بالأسعار .. مشيرة إلى تلقيها عدة اتصالات عبر الرقم المخصص لاستقبال الشكاوى من عدن والمحافظات الخاضعة لسيطرة التحالف.

ويطالب المتصلين على الرقم “174” بحل من صنعاء لازمة ارتفاع الروتي وأسعار المواد الغذائية.

ودعت المصادر التجار في مناطق “الاحتلال” إلى مراعاة الحالة المعيشية للمواطنين هناك، مبدية استعداد صنعاء تقديم كافة الامتيازات لتجار عدن الراغبين بالاستيراد عبر موانئ الحديدة وبدون تمييز كون تلك الامتيازات جاءت من اجل تخفيف المعانة عن المواطن وقطع أي مبرر للجشعين.