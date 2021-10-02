المشهد اليمني الأول

قال محافظ عدن، طارق سلّام، المعيّن من قبل “المجلس السياسي الأعلى” في صنعاء، إن ما يعيشه المواطنين في مدينة عدن يعكس واقع المناطق الخاضعة لسيطرة تحالف العدوان وما يريد أن يكون عليه الحال في بقية المناطق اليمنية.

وأشار سلّام في تعليقه على المعارك الأخيرة في مدينة عدن التي خلفت قتلى وجرحى في صفوف المواطنين، إلى أن التحالف يخشى من تحركات المحافظات الجنوبية التي تطالب بخروج “الإحتلال” لذلك يقوم بقمعها بهذا الشكل، مؤكدا أن “المحافظات الجنوبية تعاني صحياً واقتصادياً وخدماتياً إضافة للاعتداءات المتكررة على المواطنين “.

وأوضح أن الأجندة الإماراتية والسعودية تهدف للسيطرة على أبناء المحافظات الجنوبية، وإخضاعهم عبر مصادرة حقهم في الحياة، لافتا إلى أن الشارع الجنوبي يطالب اليوم برحيل “الاحتلال” والإفراج عن السجناء الموجودين في السجون السرية،

وتشهد مدينة عدن اندلاع مواجهات مسلحة بين فصائل الانتقالي المدعوم إماراتيا، خلفت قتلى وجرحى في صفوف المواطنين، ما تسبب بموجة نزوح كبيرة وتفاقم الوضع صحيا وخدماتيا، واحتقان الشارع الجنوبي أكثر ضد الشرعية والتحالف.