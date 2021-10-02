المشهد اليمني الأول

تنطلق الأربعاء المقبل بصنعاء، فعاليات مهرجان ومعرض ثورة البن اليمني تحت شعار “تنمية وحماية البن مسؤوليتنا جميعا”.

يهدف المهرجان الذي تنظمه في يومين، اللجنة الزراعية السمكية العليا ووزارة الزراعة واتحاد جمعيات منتجي البن ومصدري البن، إلى تعزيز الوعي في أوساط المزارعين والمنتجين والمجتمع، لدعم وتشجيع وتوسيع زراعة البن واستعادة مكانته التاريخية.

وأوضح مسئول وحدة البن باللجنة الزراعية السمكية العليا رئيس اللجنة التحضيرية للمهرجان محمد القاسمي، أن المهرجان يسعى، إلى رفع مستوى الوعي بأهمية زراعة البن وما يمتاز به من خصائص ومميزات فريدة.

وأشار إلى أن المهرجان يهدف أيضاً لتدشين ثورة البن التي تمكن هذا المحصول الاستراتيجي والنقدي المهم من استعادة مكانته والنهوض به ليكون رافداً مستداما للتنمية في اليمن.

ودعا القاسمي، المزارعين والتجار والقطاع الخاص، إلى المشاركة الفاعلة في فعاليات المهرجان والمعرض والاستفادة منه، للترويج وعرض أنشطتهم ومنتجاتهم، وكذا الاستفادة من التجارب والخبرات في المهرجان لخدمة برامج تنمية زراعة البن في اليمن.