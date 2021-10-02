المشهد اليمني الأول

أعلنت لجنة الاعتصام السلمي لأبناء محافظة المهرة تضامنها الكامل مع سكان عدن الذين يتعرضون للانتهاكات بشكل يومي من قبل مليشيا المجلس الانتقالي التابع للإمارات.

ودعت لجنة الاعتصام المنظمات المحلية والدولية الى التدخل السريع لإنقاذ سكان عدن من عصابات الانتقالي التي حولت ” ثغر اليمن الباسم والعاصمة التجارية عدن الى مدينة حزينة يكسوها الفقر وغياب الخدمات”.

وطالبت اللجنة في بيان لها ” من لا يزالون يحمل فكر وثقافة هذه المليشيا بالتبرؤ منها نظير أعمالها المسيئة والمشينة التي تخالف القانون والعادات والتقاليد اليمنية”.

وتتواصل الاشتباكات المسلحة بين أطراف المجلس الانتقالي التابع للإمارات في عدن، وبحسب وسائل اعلام محلية فقد أدت الاشتباكات الى مقتل ستة أفراد واصابة العشرات في مديرية كريتر.